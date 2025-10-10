Slušaj vest

Milan Majstorović jedan je od najvećih fudbalskih talenata koje Srbija ima. Ali...

Razvoj fudbalskog bisera kakav je Milan Majstorović sprečile su povrede. Prvo pucanje prednjih ukrštenih ligamenata, a onda i ARS sindrom, koji ga je zbog velikog bola odvojio od terena.

Srpski Nesta

Milan Majstorović ponikao je u FK Vojvodina, a u Dinamo iz Moskve stigao je u zimu 2023. godine, u transferu vrednom 1.200.000 evra. Potpisao je ugovor do 2027. godine. Bili su svesni Rusi kakvog talenta su dobili za smešne pare. Prvo je Majstorović igrao za mladi tim, da bi ga direktor kluba Željko Buvač vrlo brzo prekomandovao u prvu ekipu.

Moćnom pojavom, visinom od 185 centimetara i snagom Milan Majstorović vrlo brzo se izborio za status u prvom timu Dinama. Posebno posle oporavka od teške povrede kidanja ukrštenih ligamenata. Bio je standardan u timu kluba iz Moskve, sve dok se nije povredio, krajem prošle godine. Gledao ga je i pratio selektor A tima Srbije Dragan Stojković Piksi. Na terenu ovaj Novosađanin podsećao je na legendarnog Italijana Alesandra Nestu.

Lekari Dinama ne znaju šta da rade

Nažalost, oporavak Milana Majstorovića nije išao kako treba. Bilo je najavljeno da se na teren vraća ovog leta, ali je sve to prolongirano. Sezona je počela, a Milan Majstorović je ni na nebu, ni na zemlji. O njegovom zdravstvenom stanju govorio je lekar Dinama iz Moskve Aleksandar Rodionov.

- Milan je još na oporavku, a odluku o njegovom daljem lečenju donećemo na osnovu konsultacija sa evropskim lekarima - rekao je Rodionov za Mač TV.

Milan Majstorović (20) prošle sezone odigrao je 11 utakmica za Dinamo iz Moskve u svim takmičenjima, postigavši jedan gol. Srbin nije igrao u zvaničnoj utakmici od kraja septembra 2024. godine. Povreda od koje se još nije izlečio nije nimalo naivna. A, to je ARS sindrom.

ARS sindrom nije naivno obolenje

O čemu se zapravo radi? Šta je ARS sindrom? ARS sindrom je patološko stanje tetivno-mišićnog kompleksa unutrašnjeg dela butine. Do njega dolazi usled preopterećivanja mišićno-skeletnog sistema, a iskazuje se tako što Milan Majstorović oseća rastući bol prilikom svakog fizičkog napora. Postoji više metoda kako se leči, ali svakako je jedan od ključnih faktora za potpuni oporavak vreme. Međutim, posle skoro godinu dana odsustvovanja Majstorovićevo stanje nije poboljšano, pa su Rusi odlučili da mišljenje za oporavak talentovanog Srbina potraže van granica svoje zemlje, konkretno u Evropi.

Milan Majstorović trebalo bi da predstavlja veliki zalog kada je fudbalska srpska reprezentacija u pitanju. Uz Strahinju Pavlovića, Veljka Milosavljevića i Strahinju Erakovića bio je projektovan za štopera budućnosti, jer je veliki potencijal. Ali, povrede usporavaju njegov razvoj i dovode mu karijeru u pitanje.