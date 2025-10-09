Slušaj vest

Dani Alves, slavni brazilski fudbaler i nekadašnji član Barselone, postao je otac po treći put.

Njegova supruga Žoana Sanz porodila se pre nekoliko dana, ali niti ona, niti Dani Alves nisu zvanično priznali da su postali roditelji.

Ostvarili se kao roditelji - Žoana Sanz i Dani Alves Foto: Instagram/danialves

Rođena je devojčica

Dani Alves i Žoana Sanz žive zajedno u svom domu, u naselju u Espluges de Ljobregata pored Barselone. Njihova veza bila je u krizi pre više od godinu dana, kada je Dani Alves bio u zatvoru zbog silovanja. Na kraju, Brazilac je dobio na sudu, a Žoana mu se vratila i samo nekoliko nedelja posle njegovog izlaska sa robije objavila da je trudna.

Dani Alves (42) iz prvog braka, sa Dinorom Santanom, ima ćerku Viktoriju i sina Danijela, kojio su tinejdžeri. Španski šoubiz portal "Vanitatis" objavio je da je Žoana Sanz rodila devojčicu, ali da nije poznato koje ime su joj dali majka i otac. Pretpostavljaju da počinje na slovo "J".

Žoana Sanz (33) krajem marta na društvenim mrežama otkrila je da je trudna. Bila je to jedna od prvih objava otkako je Alves saznao da mi je poništena presuda o silovanju. Naime, Brazilac je prvobitno dobio kaznu od četiripo godine zatvora zbog silovanja žene u VIP toaletu kluba "Sutton" u Barseloni. Nemio događaj desio se u decembru 2022.

1/14 Vidi galeriju Žoana Sanz Foto: Printskrin/Instagram

Više nije siroče

Žoana, koja je prošla postupak veštačke oplodnje i doživela tri spontana pobačaja, podelila je u martu vest emotivnim videom u kojem se borila sa suzama.

- Nisam htela ništa da kažem dok ne postane više nego očigledno, ali želela sam sve ovo da podelim sa onima koji i sami vode istu bitku. Majku sam izgubila pre dve godine, nemam roditelje ni braću i sestre, osećaj siročeta i praznine pratio me sve do dana kada sam prvi put čula otkucaje srca svoje bebe - kazala je Žoana i dodala:

- Moj poslednji zamrznuti embrion, moja poslednja nada da ću imati razlog da budem jaka u životu. Evo je, zdrava je i raste. I znam da mi ju je poslala moja majka kako se više nikada ne bih osećala sama. Kako bi mi dala želju za životom i donela ovu dugu punu ljubavi nakon toliko oluje.

Manekenka postala majka - Žoana Sanz Foto: Printskrin/Instagram

Soba je spremna

Pre šest nedelja Žoana je svojim pratiocima na društvenim mrežama, kojih ima više od 913 hiljada otkrila da je uredila kutak za svoje novorođenče.

- Soba moje bebe je gotovo gotova. Ovde vam ostavljam neke sitnice koje sam dobila na poklon. Usput, već imamo ime za bebu. U fotografijama su tragovi - napisala je nekadašnja manekenka.

Žoana nije napustila Alvesa u najtežim trenucima Foto: Instagram/danialves

Bio 14 meseci u zatvoru

Žoana i Alves, koji je proveo 14 meseci u istražnom zatvoru čekajući suđenje u februaru 2024, venčali su se 2017. na Ibici. Bivši igrač Barselone, Juventusa i PSŽ uhapšen je u januaru 2023. nakon što je iz Meksika, gde je tada igrao, stigao u Španiju na sprovod svoje tašte.

U tim trenucima Žoana je teško sve preživljavala. Odlučila je da mu da drugu priliku, iako je posle njegovog odlaska u pritvor priznala da pokreće razvod. Sanzova je španska manekenka s Tenerifa, poznata po kampanjama za velike modne brendove i aktivnosti na Instagramu.