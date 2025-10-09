Slušaj vest

Austrijanac Adi Hiter (55) smenjen je sa funkcije trenera fudbalskog kluba Monako, a vrlo brzo bi ga mogao zameniti Belgijanac Sebastijen Pokonjoli (38), saznaje AFP iz izvora bliskih klubu.

Hiter odlazi zajedno sa svojim najbližim saradnicima Kristijanom Pintingerom i Klausom Šmitom, koji su sa Monakom imali ugovor od leta 2023. godine. Monako je trenutno peti u Ligi 1 sa 13 bodova i samo jednim osvojenim bodom u dva meča Lige šampiona. Trener je igračima u četvrtak, posle treninga, saopštio odluku o odlasku.

Hiter, koji je u januaru produžio ugovor do juna 2027, vodio je Monako na 93 utakmice (49 pobeda, 18 remija i 26 poraza), od toga 75 puta u Ligi 1, 12 puta u Ligi šampiona, pet puta u Kupu Francuske i jednom u Superkupu, koji je izgubljen protiv PSŽ-a (0:1) u Dohi u januaru.

Iako je u obe sezone obezbedio plasman u Ligu šampiona (drugo mesto u sezoni 2023/24, treće mesto u 2024/25), Hiter nije osvojio nijedan trofej, a predsednik Dmitrij Ribolovljev više nije bio zadovoljan stilom igre tima.

Prema informacijama iz više izvora, za naslednika je izabran 38-godišnji Belgijanac Sebastijen Pokonjoli, aktuelni trener belgijskog prvaka Union Sen Žiloaza. Pregovori između Monaka, Pokonjolija i belgijskog kluba mogli bi biti okončani do vikenda.

U početku je uprava Monaka prioritet davala nemačkom treneru Edinu Terziću (42), koji je bez angažmana od juna 2024, kada je napustio Borusiju Dortmund, s kojom je stigao do finala Lige šampiona (poraz 0:2 od Real Madrida), nakon što je eliminisao PSŽ u polufinalu (1:0, 1:0). Međutim, pošto dogovor nije postignut, Monako se okrenuo Pokonjoliju.

Hiter, čiji su poslednji rezultati bili remiji kod kuće protiv Mančester sitija u Ligi šampiona (2:2) i Nice u prvenstvu (2:2), postao je prvi trener u Ligi 1 koji je smenjen ove sezone.