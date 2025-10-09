Slušaj vest

Miša Marinković ostaće upamćen kao tihi heroj iza kulisa, čovek koji je živeo za Crvenu zvezdu i koji je znanjem, posvećenošću i karakterom utkao neizbrisiv trag u istoriju našeg kluba.

U međuvremenu, objavljen je i termin kao i mesto sahrane Marinkovića:

- Sahrana Miloša Miše Marinkovića biće održana u petak 10. oktobra na Novom groblju u Beogradu. Opelo počinje u 12 časova, a sahrana u 12 sati i 30 minuta - navodi se.

Ko je bio Miloš Miša Marinković?

- Rođen 18. marta 1936. godine, Miloš Marinković je od najranijih dana bio deo crveno-bele porodice. Bio je svedok prvog ligaškog derbija između Crvene zvezde i Partizana, odigranog 5. januara 1947. godine događaja koji je označio početak velikog sportskog rivalstva i epohe koja traje do danas.

U Crvenoj zvezdi je proveo više od dve decenije na najodgovornijim funkcijama. Najduže je obavljao dužnost sekretara stručnog štaba, prateći klub na čak 684 zvanične utakmice, među kojima je i ona najvažnija finale Kupa evropskih šampiona u Bariju 1991. godine, kada je Crvena zvezda pokorila Evropu.

Poznat po izuzetnoj pedantnosti, Miša Marinković je od prvog večitog derbija 1947. godine pa sve do utakmice između Crvene zvezde i Zenita 2004. godine brižljivo zapisivao svaki sastav i svakog strelca, stvarajući neprocenjivu arhivu koja predstavlja svedočanstvo njegove predanosti i ljubavi prema Crvenoj zvezdi.

Bio je i jedan od ključnih učesnika u operaciji prenošenja stadiona iz državnog u vlasništvo Crvene zvezde, čime je dao ogroman doprinos očuvanju i jačanju temelja našeg kluba.

Po penzionisanju Vladimira Cvetkovića, Marinković je obavljao dužnost generalnog sekretara kluba, a zatim i prvog čoveka Sportskog društva Crvena zvezda, nastavljajući da služi svom voljenom klubu sa istim žarom, odgovornošću i ljubavlju.

Karijeru je gradio i u Fudbalskom savezu Jugoslavije, a na našim prostorima ostaće upamćen kao rodonačelnik sportskog marketinga, vizionar koji je među prvima prepoznao značaj profesionalne organizacije i odnosa sa navijačima u sportu.

