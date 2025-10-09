Slušaj vest

Fudbaler Mladosti iz Lučana Ognjen Bondžulić nalazi se na meti engleskoj premijerligaša Sanderlenda.

Sjajni ofanzivac je na radaru popularnih "Crnih mačaka", i dodaje se da bi obeštećenje iznosilo preko 1.300.000 evra.

Navodi se da ga prati još klubova iz Premijer lige, tako da bi Sanderlend mogao da ima konkurenciju ako bi krenuo po 18-godišnjeg fudbalera.

Ove sezone je na sedam utakmica postigao dva gola, pa se povredio krajem septembra u duelu protiv Vojvodine.

Bondžulić bi mogao da nastavi trend koji je počeo od Gordića, a nastavili su ga Jojić, Sremčević, Veličković...