"Rabioovu ocenu deli velika većina igrača jer je pravična i zasniva se na praktičnom poznavanju fudbala i profesije fudbalera", navodi se u saopštenju francuskog sindikata.

UNFP ističe da svi igrači "nemaju mogućnost da pristupe medijima i da se tako izraze, ali da znaju da kao glavni akteri igre imaju pravo, pa čak i dužnost, da daju svoj glas".

"Sloboda izražavanja fudbalera je osnovni princip koji će UNFP uvek braniti, slično kao FIFPRO, svetski sindikat igrača", dodaje se u saopštenju.

U intervjuu za Le Figaro objavljenom u utorak, Rabio, koji je krajem avgusta prešao u Milan iz Marseja, izjavio je da je putovanje kluba u Perth u Australiji u februaru, zbog meča 24. kola italijanskog prvenstva protiv Koma, "potpuno ludo".

"Sve ovo je van naše kontrole. Tema kalendara i zdravlja igrača se često raspravlja i sve to deluje ludo. Neverovatno je preći toliki put za utakmicu između dva italijanska tima u Australiji. Moramo se prilagoditi, kao i uvek", rekao je francuski reprezentativac.

Na kritike Rabioa, generalni direktor Italijanske fudbalske lige, Luiđi De Siervo, odgovorio je da "Rabio, kao i svi fudbaleri koji zarađuju milione evra, zaboravlja da su plaćeni da obavljaju svoju delatnost, odnosno da igraju fudbal".

"Trebao bi da poštuje novac koji zarađuje i da bude u skladu sa željama svog poslodavca, Milana, koji je prihvatio i podržao da se meč odigra u inostranstvu", dodao je De Siervo, kako prenose italijanski mediji.

(Beta)