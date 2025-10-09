Slušaj vest

Naime, klub koji će 11. decembra ugostiti Crvenu zvezdu u okviru 6. kola Lige Evrope, objavio je video snimak košenja terena, a sve uz muzičku podlogu popularnog hita Indire Radić i Alena Islamovića "Lopov".

Izdvojen je deo sa tekstom "znam ja ko si ti", u duhovitom tonu aludirajući na reč KOSITI. Ovaj video postao je pravi hit na društvenim mrežama, a naravno Balkan je poludeo. Fanovi iz regiona masovno dele video i ostavljaju komentare u kojima tvrde da je administrator naloga neko "s naših prostora".

Ovo upšte ne bi bila neobična situacija, s obzirom na to veliki broj ljudi sa prostora bivše Jugoslavije živi u Austriji i sasvim je sigurno da će duel Šturma i Zvezde sa tribina pratiti zavidan broj navijača kluba s Marakane.