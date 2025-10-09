Slušaj vest

Goran Stevanović poznati srpski trener nedavno je započeo novi izazov u svojoj karijeri.

Prihvatio je ponudu iz Tadžikistana i postao novi selektor njihovog nacionalnog tima, a danas je upisao i zvanični debi u toj ulozi.

Stevanović je startovao pobedom pošto je selekcija Tadžikistana je u okviru trećeg kola treće runde kvalifikacija za Azijski kup nacija na svom terenu u Dušanbeu savladala selekciju Maldiva rezultatom 2:0.

Šakron Samijev je već u osmom minutu doveo Stevanovićev tim u vođstvo, a konačnih 2:0 postavio je Šervoni Mabatšojev u 30. minutu meča.

Posle tri odigrana kola na tabeli kvalifikacione Grupe A vode Tadžikistan i Filipini sa po sedam bodova, treći je Istočni Timor sa tri boda, a Maldivi na četvrtom mestu bez ijednog osvojenog boda.

Azijski kup nacija održaće se 2027. godine u Saudijskoj Arabiji, a plasman će izboriti pobednici kvalifikacionih grupa.

Tadžikistan će već 14. oktobra odigrati novi meč sa Maldivima, ali na gostujućem terenu.