Fudbalska reprezentacija Finske pobedila je u Helsinkiju selekciju Litvanije 2:1, u svojoj šestoj utakmici u Grupi G kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Prednost Litvaniji doneo je Pijus Širvis golom u 25. minutu, a izjednačenje Finskoj Bendžamin Kelman pogotkom u 48. minutu.
Pobedonosan gol za selekciju Finske postigao je Adam Marhijev u 55. minutu.
Finska je treća na tabeli Grupe G sa 10 bodova iz šest mečeva, isto koliko imaju i prvoplasirana Holandija (iz četiri odigrane utakmice) i drugoplasirana Poljska (iz pet odigranih mečeva), dok je Litvanija četvrta sa četiri boda iz takođe šest odigranih utakmica.
Finska će u svojoj narednoj utakmici u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, u nedelju igrati u Amsterdamu protiv Holandije, dok će Litvanija istog dana u Kaunasu dočekati Poljsku.
(Beta)
