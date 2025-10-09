Slušaj vest

Prednost Litvaniji doneo je Pijus Širvis golom u 25. minutu, a izjednačenje Finskoj Bendžamin Kelman pogotkom u 48. minutu.

Pobedonosan gol za selekciju Finske postigao je Adam Marhijev u 55. minutu.

Finska je treća na tabeli Grupe G sa 10 bodova iz šest mečeva, isto koliko imaju i prvoplasirana Holandija (iz četiri odigrane utakmice) i drugoplasirana Poljska (iz pet odigranih mečeva), dok je Litvanija četvrta sa četiri boda iz takođe šest odigranih utakmica.

Finska će u svojoj narednoj utakmici u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, u nedelju igrati u Amsterdamu protiv Holandije, dok će Litvanija istog dana u Kaunasu dočekati Poljsku.

(Beta)

Ne propustiteFudbalOGLASILA SE CRVENA ZVEZDA NAKON NAPADA NA MILKU FORCAN: Evo šta poručuju sa Marakane posle neprimernog vređanja Dejana Anđusa!
Milka Forcan
Fudbal"SLOBODA IZRAŽAVANJA JE OSNOVNI PRINCIP" Unija profesionalnih fudbalera Francuske podržala Rabioa
profimedia0618378092.jpg
FudbalČUDO IZ LUČANA NA METI PREMIJERLIGAŠA: Sanderlend ponovo pazari u Srbiji?
FK Mladost Lučani
FudbalTUHEL ŠOKIRAO JAVNOST IZJAVOM: Engleska autsajder na Svetskom prvenstvu
profimedia-0975699239tomas1.jpg

Atmosfera u Beogradskoj areni pred meč Partizan - Efes Izvor: Mondo/Tijana Jevtić