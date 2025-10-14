Video sa stadiona River Plejta šokirao je internet!
Fudbal
KAD ONA UĐE NA STADION, NASTAJE HAOS! Najvatrenija navijačica Rivera postala viralni hit! Pogledajte snimak koji je obišao svet... (VIDEO)
Slušaj vest
Baka u poznim godinama, sigurno preko 70, napravila je pravo ludilo na tribinama stadiona "Monumental". Ustala je sa svog sedišta i počela da navija kao najvatreniji navijač!
Baka navijač Foto: PrintscreenInstagram
Obučena u boje svog voljenog kluba, baka je postala simbol prave fudbalske strasti. Dok su je mlađi snimali kamerama i gledali u nevrrici, ona je pevala iz sveg glasa, skakala i vodila tribinu u delirijum!
Publika oko nje nije mogla da sakrije oduševljenje, svi su gledali u baku koja je pokazala da strast prema klubu ne poznaje godine. Njena energija i glas nadglasali su i bubnjeve i megafone.
Video se za nekoliko sati proširio društvenim mrežama, a mnogi sada tvrde da je baka iz Buenos Ajresa postala novi talisman Rivera.
Reaguj
Komentariši