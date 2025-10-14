Slušaj vest

Baka u poznim godinama, sigurno preko 70, napravila je pravo ludilo na tribinama stadiona "Monumental". Ustala je sa svog sedišta i počela da navija kao najvatreniji navijač!

Baka navijač
Baka navijač Foto: PrintscreenInstagram

Obučena u boje svog voljenog kluba, baka je postala simbol prave fudbalske strasti. Dok su je mlađi snimali kamerama i gledali u nevrrici, ona je pevala iz sveg glasa, skakala i vodila tribinu u delirijum!

Publika oko nje nije mogla da sakrije oduševljenje, svi su gledali u baku koja je pokazala da strast prema klubu ne poznaje godine. Njena energija i glas nadglasali su i bubnjeve i megafone.

Video se za nekoliko sati proširio društvenim mrežama, a mnogi sada tvrde da je baka iz Buenos Ajresa postala novi talisman Rivera.

Ne propustiteEuroBasket 2025KRENUO JE DA SE IZUVA, A ONDA JE POČELO ŽESTOKO UDARANJE! Scena koju niko na Eurobasketu nije očekivao! Svi su ostali u neverici! (VIDEO)
Navijači Letonije 5.jpg
Ostali sportoviZGODNOJ NAVIJAČICI ISPALE GRUDI, SVE SE VIDELO U PRENOSU A ONDA JE NASTAO HAOS! Televizija morala da se izvini, evo šta kažu Turci
screenshot-20240606-105829.jpg
TenisOVO JE LUDILO! ITALIJANKA ZAPEVALA ČUVENU SRPSKU PESMU! Raširila zastavu sa likom Novaka, pa pustila glas i oduševila sve Srbe!
screenshot-20231125-115457.jpg
FudbalHA-HA-HA! PA JEL MOGUĆE OVO? Svi se smeju ovoj devojci - želela da tetovažu posveti Martinezu ali je "tatu majstor" omašio prezime
tetovaza.jpg

Argentinska navijačica Lusijana Salazar Izvor: MONDO/Milutin Vujičić