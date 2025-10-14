Slušaj vest

Baka u poznim godinama, sigurno preko 70, napravila je pravo ludilo na tribinama stadiona "Monumental". Ustala je sa svog sedišta i počela da navija kao najvatreniji navijač!

Baka navijač Foto: PrintscreenInstagram

Obučena u boje svog voljenog kluba, baka je postala simbol prave fudbalske strasti. Dok su je mlađi snimali kamerama i gledali u nevrrici, ona je pevala iz sveg glasa, skakala i vodila tribinu u delirijum!

Publika oko nje nije mogla da sakrije oduševljenje, svi su gledali u baku koja je pokazala da strast prema klubu ne poznaje godine. Njena energija i glas nadglasali su i bubnjeve i megafone.

Video se za nekoliko sati proširio društvenim mrežama, a mnogi sada tvrde da je baka iz Buenos Ajresa postala novi talisman Rivera.