Fudbalska reprezentacija Alžira obezbedila je plasman na predstojeće Svetsko prvenstvo, pošto je večeras u Oranu pobedila selekciju Somalije 3:0, u utakmici devetog kola Grupe G kvalifikacija.

Prednost Alžiru doneo je Mohamed Amura golom u sedmom minutu, a vođstvo je uvećao Rijad Marez pogotkom u 19. minutu.

Konačan rezultat postavio je Amura pogotkom u 57. minutu.

Alžir je na kolo pred kraj kvalifikacija prvi na tabeli Grupe G sa 22 boda, četiri više od drugoplasirane Ugande, dok Somalija zauzima poslednje, šesto mesto sa jednim bodom.

Reprezentaciji Alžira će ovo biti prvi nastup na Svetskom prvenstvu od 2014. godine, kad je u Brazilu stigla do osmine finala.

U sredu je plasman na Svetsko prvenstvo obezbedila još jedna afrička selekcija - reprezentacija Egipta.

Svetsko prvenstvo će biti održano od 11. juna do 19. jula 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

