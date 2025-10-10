Slušaj vest

U ubedljivoj pobedi Austrije protiv San Marina, Marko Arnautović je postigao četiri gola, a zahvaljujući tome je postao najbolji strelac u istoriji te reprezentacije.

Arnautović je na 128 utakmica za nacionalni tim 45 puta bio strelac i prestigao je Tonija Polestera na vrhu liste.

Pored istorijskog individualnog uspeha, učestvovao je u najubedljivijoj pobedi Austrije ikada.

Nakon završetka utakmice Arnautović je odmah otišao na tribine u zagrljaj ocu Tomislavu, a prema navodima austrijskih medija nije mogao da sakrije suze.

"Nažalost, moja deca i supruga nisu ovde, a ni majka, ona je kod kuće. Ali moj otac i brat su tu, i ovu pobedu i rekord posvećujem svojoj porodici. Bez njih ne bih bio ovde. Hvala svim Austrijancima i navijačima koji su me podržavali, ne samo zbog ovog rekorda. Neverovatno je biti toliko dugo u reprezentaciji i i dalje doživljavati ovakve emocije. Ovo je jedan od najlepših dana u mom životu, samo su rođenja moje dece bila lepša", rekao je Arnautović.

1/14 Vidi galeriju Marko Arnautović u dresu Austrije Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia, Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

Obratio se i doskorašnjem rekorderu Toniju Polsteru.

"Veliko hvala i poštovanje za Tonija. Bila mi je čast da se godinama vodimo u istoj priči. Toni, želim ti sve najbolje i nadam se da ćemo popiti piće uskoro".

Bonus video: