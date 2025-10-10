Slušaj vest

Legendarni fudbaler je na klupi nacionalnog tima nasledio Roberta Prosinečkog koji je smenjen zbog loših rezultata.

Posle šest utakmica u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo Crna Gora ima samo šest osvojenih bodova.

"Neću debi pamtiti po dobrom, mnogo mi je žao - preuzimam krivicu. Bili smo dobri do gola, posle nismo bili mentalno jaki da se vratimo. Mnogo lošeg sam video, posebno nismo bili u fokusu, koncentrisani kod njihovih kornera, auta i prekida. Primili smo prvi gol u situaciji dva na pet, pa drugi gol iz prekida, a igrači su su se malo i pogubili na terenu. Žao mi je, očigledno nisam mogao da utičem na njih koliko je trebalo", rekao je Mirko Vučinić za "RTCG" i dodao:

"Treba da se zapitamo svi mi zašto je to tako. Imam svoje ideje, neću ih iznositi pred kamerama, već kada sednem sa igračima i popričamo. Moramo da budemo skromni, ali nismo skromni. Par igrača misli da su majstori. Majstori su drugi, a mi moramo da zasučemo rukave i radimo, da oremo kako kažu. Naš mentalitet je - majstori, majstori, majstori... Majstora nemamo. Pogledajte u najjačim ligama kako majstori trče i ginu na terenu. To moramo da prenesemo ovde, ali bez volje, želje i trčanja, možemo mi da budemo majstori, ali nećemo stići nigde".

Nakon izjave na terenu nekoliko trenutaka nakon završetka utakmica, Vučinić je na konferenciji za medije bio mirniji.

"Ni kao igrač se nikada nisam krio, ne krijem se ni sada. Imao sam malo vremena, ali poznajem ove igrače. Puno smo razgovarali, ali je očigledno da nisam uspeo da doprem do njihovih glava. Govorio sam to i juče pred utakmicu, ekipa je uzdrmana nakon serije poraza i bez samopouzdanja. Ova selekcija trenutno nije u stanju da se vrati kada gubi 0:2", poručio je Vučinić.

