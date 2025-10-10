Slušaj vest

Reprezentacija Ekvatorijalne Gvineje se nije pojavila na meču protiv Malavija koja je trebalo da bude odigrana u okviru 9. kola grupe H kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Zbog toga bi Ekvatorijalna Gvineja mogla da dobije žestoku kaznu, a prema navodima, došlo je do nesuglasica unutar redova tima.

Navodno su postojale tenzije između igrača, Fudbalskog saveza Ekvatorijalne Gvineje i vlade ove države, ali su one bile rešene.

Međutim, došlo je do određenih problema.

Fudbaleri su u sredu uveče obavešteni da će u četvrtak ujutru, na dan utakmice, putovati u Malavi, ali je posle doručka stigla nova informacija da se njihov let odlaže za popodne.

To znači da bi morali da se presvuku u avionu i direktno sa aerodroma idu na stadion.

To je za njih bilo neprihvatljivo, pa su odlučili da ne pristanu na to.

Utakmica je otkazana čim je postalo potpuno jasno da gostujuća ekipa neće stići na stadion, a Fudbalski savez Malavija se oglasio porukom za svoje navijače.

"FIFA je zvanično otkazala kvalifikacionu utakmicu između Malavija i Ekvatorijalne Gvineje. Do toga je došlo zbog nepredviđenih problema u putovanju gostujuće ekipe. O daljoj sudbini ulaznica obavestićemo javnost naknadno".

Nakon osam odigranih utakmica Malavi i Ekvatorijalna Gvineja imaju po 10 bodova, četiri manje od Liberije, a pet od Namibije uz uzakmicu manje.

Tunis je na prvom mestu sa 22 boda i obezbeđenim plasmanom na Svetsko prvenstvo. U toku je borba za drugu poziciju koje bi moglo da vodi na Mundijal (pravilo najboljih drugoplasiranih ekipa).

Bonus video: