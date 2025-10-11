Slušaj vest

Bosna i Hercegovina je u Larnaki protiv Kipra odigrala utakmicu bez pobednika (2:2), uprkos vođstu od 2:0 u 36. minutu utakmice.

Naše komšije su tako, barem trenutno, ostale bez prvog mesta, pa sada ni pobede u preostale dve utakmice ne garantuju mesto na Mundijalu.

Sergej Barbarez je na konferenciji za novinare posle utakmice dobio pitanja koja mu se nisu dopala.

Upitan je prvo o tome što je Dina Beširovića uveo u igru u nadoknadi vremena. Novinar je pokušao da ukaže na to da selektor možda ima privatne interese koje uspeva da pogura pomoću svoje pozicije u nacionalnom timu.

"Ne razumem pitanje, je l' ovo kviz neki ili šta?", zbunjeno je odgovorio Barbarez.

Potom je dobio novo, detaljnije pitanje sa objašnjenjem.

"Ifet Đakovac je dobijao pozive, pa je napravio transfer i više ga nema, osim na pretpozivima za koje ste rekli da vam ne znače puno, (Enver) Kulašin je igrao u Sloveniji i napravio je transfer i više ga nema, sad je i Beširović povezan sa agencijom u kojoj je vaš pomoćnik Ninoslav Milenković, pa me samo zanima da li je to neka koincidencija?".

Nije bilo drago Barbarezu.

"Je l' to napisano od nekoga pitanje? Nije došlo odozgo? Ti si taj koji uvek dođe s nekim pitanjima. Ifet Đakovac je bio pozvan za vašu informaciju, samo se povredio".

