Na konferenciji za medije pred utakmicu sa Albanijom koja je na programu sutra od 20.45, novinarima se pored selektora Dragana Stojkovića obratio i napadač Orlova, Aleksandar Mitrović.

Golgeter tvrdi da je povreda koju je imao iza njega i da se uspešno vratio u formu

"Dobro se osećam posle povrede koja je mučila, odigrao sam pet-šest utakmica, vratio sam se u formu, bilo je golova i asistencija i nadam se da ću sutra da nastavim sa tim, ukoliko dobijem priliku da igram. To je pitanje za selektora, nadam se da ću biti na terenu", rekao je Mitrović.

Selektor Piksi je potom dodao da će kapiten Srbije biti u timu.

"Prošlog meseca nije bio u dobroj formi što se tiče spremnosti. Utakmice koje smo odigrali u septembru, samo da vam kažem, bio je tri meseca bez utakmice. A da je sada druga priča to se videlo ovih par dana na treningu, naravno da će biti u timu, počeće, on je naš kapiten".

Aleksandar Mitrović protiv Andore Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Srbija je trenutno treća u grupi K sa sedam bodova iz četiri utakmice. Engleska vodi sa 15 bodova iz pet utakmica, Albanija je druga sa osam bodova iz pet utakmica. Letonija ima četiri boda iz pet utakmica, dok je Andora na začelju bez bodova iz pet odigranih mečeva.

