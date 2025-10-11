DOŠAO JE TAJ DAN! ORLOVI DOČEKUJU ALBANIJU U LESKOVCU U SKLOPU KVALIFIKACIJA ZA MUNDIJAL! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
U sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, fudbaleri Srbije ugostiće večeras od 20.45 sati selekciju Albanije u Leskovcu.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalima RTS 1 i TV Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Srbija je trenutno treća u grupi K sa sedam bodova iz četiri utakmice. Engleska vodi sa 15 bodova iz pet utakmica, Albanija je druga sa osam bodova iz pet utakmica. Letonija ima četiri boda iz pet utakmica, dok je Andora na začelju bez bodova iz pet odigranih mečeva.
Selektor Orlova Dragan Stojković Piksi, rekao je da očekuje veoma težak meč u Leskovcu.
"Pre svega, očekuje nas težak meč, sportski rival, Albanija, dobra ekipa, a očekivanja su da pobedimo. Ovo je jedna od najvažnijih utakmica što se tiče plasmana u našoj grupi. Znamo važnost i tako se pripremamo za utakmicu. Važno je da su igrači staloženi, mirni, fokusirani, dočekujemo utakmicu spremni da damo maksimum. Drago nam je da smo ponovo u Leskovcu, mislim da će uslovi biti odlično", rekao je selektor na konferenciji za medije.