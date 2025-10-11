Srbija je trenutno treća u grupi K sa sedam bodova iz četiri utakmice. Engleska vodi sa 15 bodova iz pet utakmica, Albanija je druga sa osam bodova iz pet utakmica. Letonija ima četiri boda iz pet utakmica, dok je Andora na začelju bez bodova iz pet odigranih mečeva.

"Pre svega, očekuje nas težak meč, sportski rival, Albanija, dobra ekipa, a očekivanja su da pobedimo. Ovo je jedna od najvažnijih utakmica što se tiče plasmana u našoj grupi. Znamo važnost i tako se pripremamo za utakmicu. Važno je da su igrači staloženi, mirni, fokusirani, dočekujemo utakmicu spremni da damo maksimum. Drago nam je da smo ponovo u Leskovcu, mislim da će uslovi biti odlično", rekao je selektor na konferenciji za medije.