VIKTORIJA OTKRILA SVE PRLJAVE TAJNE DEJVIDA BEKAMA: "Možda je zgodan, pametan i lep, ali u spavaćoj sobi..."
“Možda izgleda savršeno, ali da vam otkrijem - moj muž hrče!”, priznala je kroz smeh bivša "Spajsica", dodajući da bez čepova za uši ne može da pregura noć.
“Ne nosim ih zbog stajlinga u krevetu, već da bih mogla da spavam”, otkrila je Viktorija i izazvala salve smeha i komentara na društvenim mrežama.
Ipak, to nije sve! Modna ikona otkrila je i da u krevetu često čita trilere, pa Dejvid, čini se, ima još jedan razlog za nemiran san.
"Čitam puno trilera u krevetu, pa, znate… bolje da Dejvid spava otvorenih očiju" - našalila se Viktorija.
Knjige koje čita često preporučuje suprugu, ali slavni fudbaler zbog svog opsesivno-kompulsivnog poremećaja uvek mora da ima svoj primerak knjige koji kupuje nekoliko dana kasnije.
"On jednostavno ne može da deli knjige, sve mora da bude uredno i na svom mestu" - otkrila je Viktorija.