Slušaj vest

“Možda izgleda savršeno, ali da vam otkrijem - moj muž hrče!”, priznala je kroz smeh bivša "Spajsica", dodajući da bez čepova za uši ne može da pregura noć.

“Ne nosim ih zbog stajlinga u krevetu, već da bih mogla da spavam”, otkrila je Viktorija i izazvala salve smeha i komentara na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Viktorija Bekam i Dejvid Bekam Foto: Chris Radburn / PA Images / Profimedia, Hahn Lionel/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mark Large/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, to nije sve! Modna ikona otkrila je i da u krevetu često čita trilere, pa Dejvid, čini se, ima još jedan razlog za nemiran san.

"Čitam puno trilera u krevetu, pa, znate… bolje da Dejvid spava otvorenih očiju" - našalila se Viktorija.

Knjige koje čita često preporučuje suprugu, ali slavni fudbaler zbog svog opsesivno-kompulsivnog poremećaja uvek mora da ima svoj primerak knjige koji kupuje nekoliko dana kasnije.

"On jednostavno ne može da deli knjige, sve mora da bude uredno i na svom mestu" - otkrila je Viktorija.

1/6 Vidi galeriju Dejvid Bekam Foto: Darren Fletcher / News Licensing / Profimedia, Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia