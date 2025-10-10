Slušaj vest

Prvo mesto na tabeli kvalifikacione grupe K drži Engleska sa 15 bodova, Albanija ima osam, a Srbija sedam sa odigranom utakmicom manje. Letonija je četvrta sa četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.

Plasman na Mundijal obezbediće samo najbolja reprezentacija iz grupe, dok će drugoplasirana selekcija igrati u baražu.

1/10 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Srbije Foto: Predrag Milosavljevic / Xinhua News /Profimedia, Silas Schueller/DeFodi Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

Više o pripremama i formi unutar naše reprezentacije, za "Puls Srbije" na Kurir televiziji, govorio je Aleksandar Radonić, novinar sportske redakcije Kurira.

Konferencija selektora

- Upravo je naš selektor završio konferenciju u Leskovcu i malo mi sebi dajemo za pravo da omalovažavamo Piksija, ali ja verujem u njegovo znanje i stručnost jer bio je vrhunski fudbaler, odveo nas na SP u Katar i EP u Nemačkoj, dakle vezao je dva velika takmičenja. Srbija je pod njegovim vođstvom ušla i zadržala se u Ligi nacija. Nijedan selektor pre njega nije uspeo da veže tako nešto, ali mi kao narod imamo megalomanske prohteve.

Utakmica protiv Engleza

EVO ŠTA ALBANCI PIŠU PRED MEČ SA SRBIJOM! Izvor: Kurir televizija

- Meč protiv Engleske ne može da se poredi sa utakmicom koja nas čeka sutra protiv Albanije. Na stadionu, terenu i svim sporednim stvarima koje donosi ta utakmica, selektor je danas rekao da veruje u svoj tim i da očekuje najbolje. Takođe, istakao je da Albanija ne može da ga iznenadi ni sa čim. Videćemo o čemu se tu radi i šta je spremio za sutra.

Mediji u Albaniji

- Mi pomno pratimo i njihova pisanja, a za razliku od nas, kod njih vlada ogromna euforija i pišu emotivne tekstove, zovu bivše fudbalere iz onog meča 2014. iz Beograda. Plasirali su intervju sa Kuštom, to je fudbaler koji je 1987. dao gol Partizanu i dotad napravio najveću senzaciju i izbacio Partizan iz Kupa UEFA. Mene je iznenadilo što imaju potcenjivački osećaj i daju tako hrabre izjave da će se vratiti slavodobitno iz Leskovca.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

PIKSI O TAKTICI PROTIV ENGLESKE: