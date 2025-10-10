Slušaj vest

Fudbaleri Brazila pobedili su Južnu Koreju 5:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Seulu.

Ekipa Karla Anćelotija je demonstrirala silu protiv jedne od najboljih azijskih selekcija i dominirala od početka do kraja meča.

Dvostruki strelci za "selesao" bili su Estevao (13, 47) i Rodrigo (41, 49), dok je jedan pogodak dao Vinisijus Žunior (77).

Brazil je igrom podsetio na najbolje dane ove reprezentacije, poigravali su se Rodrigo, Estevao, Kunja, Vinisijus sa rivalom i priredili navijačima u Koreji vrhunski ugođaj, iako su deklasirali njihov tim.

Najlepši momenat na meču desio se u 41. minutu, Rodrigo je prepustio loptu Kasemiru, ovaj mu odmah vratio pas, da bi fudbaler Reala, nakon driblinga, smestio loptu u mrežu Korejaca

Brazilski komentator upao je u popunu euforiju nakon ove majstorije njegovih sunarodnika.

Prvi gol je takođe bio malo remek delo timske igre - Brazilci su razmenili 15 pasova od svog gola do protivničkog i došli do vođstva.

Meč je protekao u apsolutnoj dominaciji Brazila koji se nije proslavio u kvalifikacijama za Mundijal (završio ih na petom mestu), ali ako Brazil u Americi bude igrao kao protiv Južne Koreje, mogu se nadati možda i tituli prvaka sveta nakon pune 24 godine.