Slušaj vest

Na konferenciji za medije pred ovaj duel, javnosti se obratio igrač gostujućeg timka Elseid Hisaj.

1/10 Vidi galeriju Albanija - Srbija Foto: 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©, Starsport

- Utakmica je teška i lepa za igranje, doživljavamo ovo emotivno. Bezbedonosne mere su tu bile i prošlog puta, to mora da bude. To će i igrače da podstakne da damo više od sebe.

Ukoliko bude u postavi za ovaj meč, Hisaj će se izjednačiti sa Lorikom Canom sa 93 meča u opremi Albanije na prvom mestu večne liste.

- Zadovoljstvo i čast je da dostignem Canin rekord, ako ga dostignem. Uvek razmišljam o utakmici, reprezentaciji, to nije nešto što će promeniti cilj kao igrač. Videćemo kasnije kako će se stvari odvijati.

Upitan je da li ima savet za mlađe fudbalere.

- Jednostavno je, kad god smo ovde, čim smo krenuli iz hotela do sada, verujem da su svi igrači videli sve i doživeli sve emotivno. Verujem da će biti pozitivno igrače jer su shvatili kakva je sutrašnja utakmica.

O samoj utakmici...

- Naravno da je prošla utakmica, verujem da je pobeda bila naša, dobro smo igrali. Ovde smo došli sa istim ciljem, a to je da odigramo našu utakmicu. Ne znamo kako će proći, u Albaniji je bilo teško. Fudbal je fudbal, možeš imati priliku, postići gol... Želim da svi daju sve od sebe, a kako prođe, to je druga stvar.

Smatra da je Albanija spremna da pobedi.

- Svi, verujem, da razmišljaju kao ja. Došli smo ovde zbog pobede, nismo zbog remija ni poraza, kao što rekoh. Fudbal je čudan sport, dobro bi bilo da svi imamo isto mišljenje o sutrašnjem danu, da svi idemo unapred i pobedimo. Nadam se da će sutra biti taj dan.

Upitan je od koga preti najveća opasnost, pomenut je i Vlahović.

- Znamo svi da Srbija ima dobre igrače i dobre napadače, ali, igrao sam u Italiji sa srpskim napadačima, svi su kvalitetni. Imamo i mi naše kvalitete, imamo jedan dobar timski duh, igrači smo sa iskustvom i verujem da ćemo znati da se suočimo sa srpskim napadom - rekao je Elseid Hisaj.

BONUS VIDEO: