"Đorđe Tutorić, naš dugogodišnji član stručnog štaba, postaje novi šef stručnog štaba Spartaka i nastaviće da predvodi tim u narednom periodu. Njegov prvi saradnik biće Vidak Bratić, rođeni Subotičanin i bivši fudbaler Spartaka, koji je u našem klubu proveo kao igrač četiri sezone i sa velikim uspehom branio njegove boje. Drugi saradnik biće Branko Savić, trener sa zavidnim znanjem i iskustvom koji je već bio deo stručnog štaba Spartaka pre tri godine", izjavio je predsednik Spartaka Nikola Simović, a preneo sajt kluba.

Tutorić je, nakon smene Dušana Đorđevića, vodio ekipu na poslednje dve utakmice u Super ligi Srbije, u kojima je njegov tim zabeležio pobedu protiv Napretka (2:1), prvu nakon osam uzastopnih mečeva bez trijumfa, i poraz od IMT-a (0:1).

"S obzirom da je ovo moj prvi samostalni trenerski posao, zahvaljujem se upravi kluba na ukazanom poverenju sa željom da svoje stečeno znanje i iskustvo kroz igračku i trenersku karijeru nesebično podelim sa ekipom i samim tim ostavim pozitivan trag u klubu gde sam započeo svoje prve fudbalske korake. Uz podršku uprave, mojih saradnika iz stručnog štaba, igrača i svih ljudi koji svojim doprinosom čine ovaj klub jednom celinom, voleo bih da gradski stadion bude mesto okupljanja Subotičana i mesto gde će naši sugrađani uživati u rezultatima i dobrim igrama", naveo je Tutorić.

Tutorić je rođen u Subotici. Tokom igračke karijere nastupao je i za Crvenu zvezdu, dok je za reprezentaciju Srbije odigrao jednu utakmicu.

Nakon 11 odigranih kola u Super ligi Srbije, Spartak zauzima pretposlednje, 15. mesto na tabeli sa devet bodova.

(Beta)