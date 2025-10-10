Slušaj vest

Uoči tog duela medijma se obratio selektor Albanije, Brazilac Silvinjo:

- Pre mesec dana smo igrali sa Letonijom, da nismo pobedili, ne bi nam ova mnogo značila. Ne znam da li je ova najvažnija u ciklusu, ali verujem da će biti izuzetna. Znamo kakva je bila atmosfera u Tirani i očekujem da tako bude i ovog puta. Svi igrači su bili spremni i svi su na raspolaganju. Vežbali smo da budemo tim. Ne uznemirava me to što nema golova od napadača. Verujem da ćemo biti spremni - rekao je Silvinjo na konferenciji za medije.

Stojković je rekao da Silvinjo ne može da ga iznenadi. Ima li Albanija spremno iznenađenje?

- Zapravo, i mi znamo njihovu ekipu, igraju sa tri štopera, dva beka i dva napadača. Ne mogu vam govoriti o iznenađenjima, ali imamo trening posle ove konferencije, pa ćemo videti.

Šanse 50:50?

- Fudbal je nepredvidljiv. Ne možeš se kladiti i reći ko će pobediti. Igrao sam 15 godina i bio sam zamenik selektora u jednoj ekipi na Svetskom prvenstvu. Protivnik je dobar, videli smo u Tirani da smo bili tu negde, ali i mi smo porasli, pogotovo posle Evropskog prvenstva. Verujem da ćemo biti spremni kada sutra izađemo na teren.

- Ne zanima me trenutak kroz koji prolazi igrač, ali ako može da uđe i da sve od sebe, onda je u mojim planovima. Putovali smo dugo da dođemo do ovakve utakmice. Volim ovakve utakmice. Nemamo mi 50 igrača da bismo menjali. Svoj odabir ću napraviti sutra, ne na osnovu igrača, nego stanja na terenu.

Da li oseća pritisak koji ova utakmica nosi?

- Svi smo navikli na pritisak u ovoj profesiji. Navikli smo da igramo protiv teških protivnika. I sam sam imao iskustva u Sao Paolu, Londonu... Važno je što smo pobedili Letoniju i došli do ovog meča. Ko bude pobedio, sigurno mu rastu šanse za baraž. Ali mirni smo, radimo i verujem da ćemo uživati.

- O mojoj budućnosti odlučujem samo ja. Prošao sam od Barselone, Sao Paola, Londona. Zadovoljan sam poslom u Albaniji. Ne znam šta donosi sutra, ali ne razmišljam o ostavci.

