VELIKI SKANDAL! Vlahović će biti šokiran! Juventus na albanskom najavio meč kvalifikacija za Mundijal!
Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje selekciju Albanije u subotu od 20.45 u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Srbija i Albanija su samo jedan fudbalski duel od nekolicine drugih, dok je zanimljiva objava i Juventusa.
Naime, ovaj fudbalski klub za koji nastupa naš Dušan Vlahović se oglasio na albanskom samo dan pred utakmicu Srbije i Albanije.
Juventus se zbog toga putem Fejsbuka oglasio zbog Zegrove, a ostavili su i poruku na albanskom jeziku.
- Srećno, Edone. Sa reprezentacijom tzv. Kosova, novi član crno-belih igraće utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo - napisali su iz Juventusa.
