Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje selekciju Albanije u subotu od 20.45 u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Srbija i Albanija su samo jedan fudbalski duel od nekolicine drugih, dok je zanimljiva objava i Juventusa.

Dušan Vlahović "fashion week" Foto: Cinzia Camela / Zuma Press / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia, Agence String / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Naime, ovaj fudbalski klub za koji nastupa naš Dušan Vlahović se oglasio na albanskom samo dan pred utakmicu Srbije i Albanije.

Juventus se zbog toga putem Fejsbuka oglasio zbog Zegrove, a ostavili su i poruku na albanskom jeziku.

- Srećno, Edone. Sa reprezentacijom tzv. Kosova, novi član crno-belih igraće utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo - napisali su iz Juventusa.

