Fudbalska reprezentacija Kazahstana pobedila je u Astani selekciju Lihtenštajna 4:0, u svojoj šestoj utakmici u Grupi J evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Prednost Kazahstanu doneo je Galimžan Kenžebek golom u 26. minutu, a vođstvo je uvećao Bahtijor Zajnutdinov pogotkom dva minuta kasnije.

Kenžebek je svoj drugi gol na utakmici postigao u 59. minutu, a konačan rezultat je postavio Alibek Kasim pogotkom u 81. minutu.

Kazahstan je četvrti na tabeli Grupe J sa šest bodova, dok Lihtenštajn zauzima poslednje, peto mesto bez osvojenog boda iz takođe šest utakmica.

Prva je Severna Makedonija sa 11 bodova iz pet mečeva, druga Belgija sa 10 bodova iz četiri utakmice, a treći Vels sa 10 bodova iz pet mečeva.

Kazahstan će u svojoj narednoj utakmici, u ponedeljak u Skoplju igrati protiv Severne Makedonije, dok će Lihtenštajn svoj sledeći meč u kvalifikacijama odigrati 15. novembra u Vaducu protiv Velsa.