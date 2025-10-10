Slušaj vest

Fifa je saopštila da će njen disciplinski komitet istražiti razloge zbog kojih muška reprezentacija Ekvatorijalne Gvineje nije otputovala u Malavi na meč zakazan za četvrtak. Obe ekipe bile su u konkurenciji za plasman u baraž kao drugoplasirane u grupi, iza pobednika Tunisa.

Ekvatorijalna Gvineja je već izgubila prve dve utakmice prošlog novembra službenim rezultatom 0:3, nakon što je Fifa presudila da njihov kapiten Emilio Nsue nije imao pravo da nastupa za reprezentaciju. Nsue je bio strelac pobedonosnih golova u tadašnjim trijumfima od 1:0 protiv Namibije i Liberije.

Na zvaničnom Instagram nalogu ekipe objavljeno je da su igrači izglasali odluku da ne putuju u Malavi, jer bi, kako tvrde, njihovo zdravlje bilo ugroženo s obzirom na to da su morali da lete tokom noći i slete u Lilongve jutro pre utakmice.

Nacionalni fudbalski savez suspendovao je selektora Huana Miču zbog incidenta i saopštio da su "igrači i stručni štab pokazali nepoštovanje prema narodu Ekvatorijalne Gvineje".

Fudbalski savez Malavija naveo je u kratkom saopštenju da je utakmica otkazana "zbog nepredviđenih problema u putovanju gostujućeg tima".

Fifa obično kažnjava timove koji ne odigraju kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo službenim porazom, a savezi čiji timovi ne nastupe mogu biti obavezani i na plaćanje troškova i odštete protivniku i Fifa-i.

Nsue je ove godine konačno dobio dozvolu Fifa da ponovo nastupa za Ekvatorijalnu Gvineju, iako je, tehnički, tokom čitave svoje međunarodne karijere bio neeligibilan. Igrač rođen u Španiji, koji sada ima 36 godina, ranije je nastupao za mladu reprezentaciju Španije, uključujući i na Evropskom prvenstvu.

Ekvatorijalna Gvineja bi kvalifikacije trebalo da završi utakmicom protiv Liberije u ponedeljak na domaćem terenu.

(Beta)