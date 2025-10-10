Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Severne Makedonije remizirala je sa selekcijom Belgije 0:0 (0:0) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

To je drugi put da u kvalifikacijama za Mundijal Makedonci uspeju da "otkinu bod" favorizovanom rivalu - ovog puta na gostujućem terenu. 

Belgija prednost svog terena nije iskoristila, pa je sada situacija u Grupi J sledeća: Severna Makedonija sa 12 bodova zauzima prvu poziciju koja vodi na Svetsko prvenstvo i šanse da se tamo nađu su sada veće, dok je Belgija druga sa bodom i utakmicom manje.

Belgija - Severna Makedonija Foto: VIRGINIE LEFOUR / Belga Press / Profimedia

Čima Moneke zagrlio Tomislava Tomovića Izvor: Arena 1 Premium