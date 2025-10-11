Slušaj vest

Adam Marušić dao je veliki intervju za portal Meridian sport gde je pričao na brojne teme, od kojih je svakako najzanimljivija - Partizan.

"Prve fudbalske korake načinio sam sa svega sedam godina u Partizanu. To je moj početak, tada sam i zavoleo fudbal. S druge strane, nedavno je počela deveta godina otkako sam u Laciju. Ovde sam ostavio najveći trag. Moja sestra je pokrenula zanimljiv brend. Napravila je tu fotografiju i poklonila mi je. Njena je ideja, moram da istaknem. Zna kako je sve počelo. Divan poklon! U znak zahvalnosti sam odlučio da postavim sliku na Instagram".

Iako je iz Humske otišao kao srednjoškolac, nikada Marušić nije prestao da bodri matični klub - i to ne samo u fudbalskim bitkama.

"Naravno! Tokom cele karijere pratim Partizan! Prethodnih godina aktivno gledam i košarku. Kada god mi vreme dozvoli ispratim sve što mogu. Ljubav prema Partizanu je nešto posebno. Iako nisam u Srbiji, u toku sam sa dešavanjima".

Partizanovi klinci, predvođeni trenerom Srđanom Blagojevićem, osvojili su simpatije čak i na "Olimpiku". Ne krije bivši as Ostendea i Kortrajka da je veoma zadovoljan kako crno-beli izgledaju od nedavno završenog leta.

"Oduševili su me mladi momci koji su dobili priliku. Bore se za svaku loptu. Upravo je to ono što mora da odlikuje svakog igrača Partizana. Jednostavno, kada god izađete pred navijače Partizana, morate da pružite maksimum. Specifična je ljubav prema crno-belom dresu. Priveligija je igrati za Partizan. Mnogi vide klub kao odskočnu dasku, ali to nije tako. To je ljubav. Nisam imao priliku da zaigram za prvi tim, iako sam prošao omladinsku školu. Fenomenalan je osećaj. Momci treba da budu svesni za koji klub igraju. Za razliku od prethodnih godina primetna je nova energija. Ekipa odlično izgleda i predvođena je sjajnim stručnim štabom. Treba ceniti što mladi igrači pružaju maksimum. Važno je da im navijači budu podrška u teškom trenutku za klub. Verujem da će biti sve bolje i nadam se da će se Partizan vratiti na staze na kojima je bio do pre skoro deceniju".

Foto: EPA

Sama objava na Instagramu pokrenula je spekulacije o mogućem povratku u Humsku. Ne krije Adam ljubav prema crno-belima, kao i podatak da mu je mesto u prvom timu Partizana neostvareni dečački san, ali sebe još vidi na terenima Liga petice.

"Ističe mi ugovor na kraju leta, ali nisam razmišljao o skorijem povratku u Srbiji. Daleko od toga da umanjujem kvalitet Superlige, samo smatram da sam spreman da još igram na višem nivou poput Serije A. Zdrav sam i motivisan da nastavim u jakom ritmu. Naravno, nikada se ne zna. Sigurno da je prvi tim Partizana moj dečački san. Kada sam počinjao da igram fudbal maštao sam o dresu Partizana i igranju pred punim tribinama u Humskoj. Za sada mi se taj san nije ostvario. Ne mogu da garantujem da hoće, jer se u fudbalu jednostavno nikada ne zna. Te stvari se ne planiraju, dogode se ili ne. Želim da odigram još nekoliko godina na višem nivou, ali kasnije je sve moguće", istakao je as nebeskoplavih.

Publika u Rimu Marušića više i ne smatra strancem. Ništa čudno ako uzmete u obzir da je za Lacio odigrao 321 utakmicu, uz 15 golova i 17 asistencija. Kao nagrada za vernost i odlične partije, oko Adamove ruke našla se i kapitenska traka.

"Maksimalno sam fokusiran na Lacio i sve ono što nam predstoji u nastavku sezone. Uživam u Rimu i srećan sam što sam toliko godina proveo u ovako velikom klubu. Trenutno razmišljam samo o Laciju. Videćemo šta ćemo se dešavati u budućnosti", istakao je Adam Marušić.