Fudbalska reprezentacija Argentine pobedila je danas selekciju Venecuele rezultatom 1:0 u prijateljskom meču koji je odigran u Fort Loderdejlu.

Jedini gol na utakmici postigao je Đovani Lo Selso u 31. minutu.

Za selekciju Argentine nije igrao Lionel Mesi, koji je meč pratio sa tribina.

Argentina će u utorak igrati prijateljski meč protiv Portorika.

Kurir sport

