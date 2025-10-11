Za selekciju Argentine nije igrao Lionel Mesi, koji je meč pratio sa tribina.
prijateljski meč
MOŽE I BEZ MESIJA! Argentina srušila Venecuelu, Leo sa tribina gledao meč!
Slušaj vest
Fudbalska reprezentacija Argentine pobedila je danas selekciju Venecuele rezultatom 1:0 u prijateljskom meču koji je odigran u Fort Loderdejlu.
Jedini gol na utakmici postigao je Đovani Lo Selso u 31. minutu.
Za selekciju Argentine nije igrao Lionel Mesi, koji je meč pratio sa tribina.
Argentina će u utorak igrati prijateljski meč protiv Portorika.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši