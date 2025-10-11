Slušaj vest

Na Balkanu se fudbal ne igra - on se preživljava! Na ovim prostorima lopta nije samo okrugla, ona je politička, nacionalna, istorijska, emocionalna... Svaka utakmica postaje sudbinska, svaka pobeda "osveta za prošlost”", a svaki poraz – "nacionalna tragedija".

Zastave se vijore kao oružje, a navijači postaju vojnici identiteta. Zašto je tako?

Uoči večerašnje utakmice Srbija - Albanija, gosti emisije "Puls Srbije" pokušali su da otkriju psihologiju "balkanskog ludila". Od tribina do televizijskih studija, od nacionalizma do navijačkih podzemlja - zašto je sport kod nas uvek granica između života i smrti, između "mi" i "oni.

Stručnjaci koji su govorili na ovu temu bili su: Miljan Damjanović ispred Srpske Radikalne Stranke, Rajko Nedić glavni urednik Kurira, Dejan Ignjatović, novinar i Miša Vacić ispred Partije srpskih nacionalista.

Dejan Ignjatović Foto: Kurir Televizija

Srbija veliki favorit

- Suština teme je utakmica koja se igra večeras, i jednoj i drugoj prezentaciji više znači. Mi jesmo po svemu bolja ekipa, ali to moramo da sprovedemo u delo. Mi smo veliki favoriti i Albanci znaju da nemaju šta da traže na terenu, tako da pokušavaju destabilizaciju okolo. Albanija poslednjih godina ima selektore sa strane i igrali su na Evropskom prvenstvu u jako teškoj grupi, gde su bile Španija i Italija. Ispali su iz svake grupe, ali su svaku utakmicu igrali jako dobro - kaže Ignjatović.

Damjanović objašnjava zašto Balkan ne ume da smatra sport kao nacionalnu igru:

- Izuzezetno mi je drago što se utakmica ne igra u Beogradu. Treba ići po različlitim gradovima. Sa svojom decom sam išao na utakmicu Srbija - Engleska i da nisam bio sa svojom decom verovatno bih drugačije reagovao. Izgleda da isfrustrirani ljudi koji kući ne smeju, dođu da iskale neki svoj bes, neobazirući se na ljude oko sebe - kaže Damjanović i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Apsolutna podrška zbog toga što se utakmica održava u Leskovcu. Ne smemo dozvoliti da se priča o nacionalizmu kao negativnom pojmu. To što ja volim svoju naciju nije ništa pogrešno. Treba praviti razliku između navijača i huligana. Država ako želi da se bori protiv toga onda to može i da spreči.

Strast i emocija bude nacionalizam

Vacić kaže da postoji ovakvih situacija i u svetu, te da nacionalizam ne možemo smatrati negativnim pojmom:

Miša Vacić Foto: Kurir Televizija

- Bitka na terenu sa nacionalnom timom je i u Latinskoj Americi, Brazilu, Argentini prisutna. Tu se bukvalno radi o bojnom polju sa sve onim dobošima i bubnjevima. 70.000 ljudi u jedan glas pevaju. Gde god imamo snažnu strast i emociju, kao što je nacionalizam, onda se tu može očekivati svašta nešto.

Selektor Orlova Dragan Stojković Piksi, rekao je da očekuje veoma težak meč u Leskovcu. Kako je Nedić otkrio, naši fubaleri se trenutno nalaze u Nišu:

- Naša reprezentacija se nalazi u Nišu, situacija je odlična i nema nikakvih tenzija, oni imaju svoj mir pred utakmicu i direktno će otići u Leskovac. Naša reprezentacija je mnogo kvalitetnija od Albanske i treba da se koncentrišemo, pre svega, na samu utakmicu. Mislim da je njihova mržnja usmerena mnogo više nego naša. Mi Albaniju nismo nikada doživljavali kao takvog neprijatelja - kaže Nedić i dodaje:

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

- Ali ih ne možemo ni potcenjivati, jer neki njihovi igrači igraju u prestižnim evropskim klubovima. Mislim da imamo kvalitet i treba da im damo maksimalnu podršku kako bi smo pobedili. Specifična je situacija jer znamo šta se izdešavalo na Kosovu, postoji tenzija i sa naše strane, ali sada je najvažnije da mi večeras utrčimo na teren i uzmemo ta tri boda.

Trenutna situacija u Leskovcu

Slaviša Veselinović, novinar Kurir televizije, javio se uživo iz Leskovca sa najnovijim informacijama:

- Kada smo stigli jutros, ništa nije odavalo utisak da se igra jedna od najvažnijih utakmica u novijoj istoriji našeg fudbala. Niti je bilo navijača na ulicama, niti je bilo policije nigde. Tek negde oko podne policija je došla ovde oko stadiona i blokirala sve prilaze stadionu, tako da sada može da priđe samo onaj ko ima specijalnu propusnicu ili akreditaciju ukoliko su u pitanju novinari. Što se tiče FSA, FSA je učinio sve što je u njegovoj moći kada je bezbednost u pitanju, karte nisu puštene u prodaju, one su personalizovane, tako da će na stadion moći da uđu samo oni koji uz ulaznicu pokažu i neki dokument, pasoš ili ličnu kartu - kaže Veselinović i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Na stadionu će inače biti negde između 5-6 hiljada gledalaca, s obzirom da je naš savez kažnjen zbog dešavanja na utakmici Srbija-Engleska u Beogradu. I da li će ove mere koje sam nabrojao biti dovoljne da večeras posle utakmice pričamo samo o tome šta se dešavalo na terenu, a ne o tome šta se dešavalo na tribinama ili na stadionu, to ćemo znati negde oko 11 sati večeras. Kada je sama utakmica u pitanju, tu je naša reprezentacija apsolutni favorit iz dva razloga. Prvo zbog toga što ima mnogo kvalitetniji tim, a drugo i zbog činjenice da igra kod kuće i kladionice su dale mnogo veće šanse našoj reprezentaciji nego Albanskoj.

"NAŠA REPREZENTACIJA JE DALEKO KVALITETNIJA OD ALBANSKE!" Rastu tenzije pred večerašnju utakmicu: Pokušava se okolna destabilizacija Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs