Fudbaleri Srbije izgubili su od Albanije u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine, na stadionu "Dubočica" u Leskovcu pred oko 5.000 navijača.

Gosti su otišli kući sa tri boda pa je sada Albanija daleko bliža baražu od reprezentacije Srbije jer ima 11 bodova, dok Srbija ostaje na 7 sa utakmicom manje.

Navijači su razočarani bezidejnom igrom Srbije na domaćem terenu, a svoje nezadovoljstvo su izrazili i na društevnim mrežama.

Pogledajte šta su sve pisali: 

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

