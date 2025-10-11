Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape propustiće kvalifikacioni meč za Svetsko prvenstvo protiv Islanda u ponedeljak zbog povrede desnog članka, saopštio je Fudbalski savez Francuske.
Fudbal
MBAPE "PRESKAČE" ISLAND Francuska bez prve zvezde tima zbog povrede
Slušaj vest
Zvezda Real Madrida postigla je gol u pobedi nad Azerbejdžanom 3:0 u petak, ali je teren napustio šepajući u 83. minutu. Neposredno pre reprezentativne pauze, Mbape je zadobio povredu istog članka tokom meča protiv Viljareala.
Francuski savez potvrdio je da njihov najbolji napadač neće putovati u Rejkjavik i da se vraća u Madrid na dalju rehabilitaciju.
Selektor Didije Dešan izjavio je posle utakmice da povreda nije ozbiljna, ali da je Mbape osetio jak bol nakon udarca u već ranije povređeni zglob.
Francuska, vicešampion sveta iz Katara 2022, započela je kvalifikacije za Mundijal 2026. maksimalnim učinkom, tri pobede u isto toliko utakmica u grupi D.
Kilijan Mbape Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, CESAR MANSO / AFP / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
(Beta)
Reaguj
Komentariši