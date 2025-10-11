Slušaj vest

Zvezda Real Madrida postigla je gol u pobedi nad Azerbejdžanom 3:0 u petak, ali je teren napustio šepajući u 83. minutu. Neposredno pre reprezentativne pauze, Mbape je zadobio povredu istog članka tokom meča protiv Viljareala.

Francuski savez potvrdio je da njihov najbolji napadač neće putovati u Rejkjavik i da se vraća u Madrid na dalju rehabilitaciju.

Selektor Didije Dešan izjavio je posle utakmice da povreda nije ozbiljna, ali da je Mbape osetio jak bol nakon udarca u već ranije povređeni zglob.

Francuska, vicešampion sveta iz Katara 2022, započela je kvalifikacije za Mundijal 2026. maksimalnim učinkom, tri pobede u isto toliko utakmica u grupi D.

Kilijan Mbape Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, CESAR MANSO / AFP / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

(Beta)

Ne propustiteFudbalMBAPE NAPUSTIO REPREZENTACIJU! Objavljeni svi detalji...
profimedia-1008587537.jpg
FudbalMAJKA KILIJANA MBAPEA O SKANDALU KOJI JE POTRESAO PLANETU! Fudbalera optuživali za silovanje, ona ga pitala da li je stvarno to uradio - ovaj odgovor je dobila!
profimedia-0976121558.jpg
FudbalMBAPE UPRKOS POVREDI OSTAJE UZ REPREZENTACIJU: Kilijan sa ekipom u trening centru u Klerfontenu
profimedia-0977173056.jpg
FudbalBRAT KILIJANA MBAPEA SLEĆE NA MARAKANU: Da li je Crvena zvezda spremna za njega?
Itan Mbape stiže na Marakanu

"NAŠA REPREZENTACIJA JE DALEKO KVALITETNIJA OD ALBANSKE!" Rastu tenzije pred večerašnju utakmicu: Pokušava se okolna destabilizacija Izvor: Kurir televizija