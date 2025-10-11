Slušaj vest

Vilson na toj poziciji zamenjuje Pola Mičela, koji je napustio klub nakon manje od godinu dana provedenih na funkciji, na koju je ranije došao umesto Dena Ešvorta.

Tokom njegovog mandata u Notingemu, Forest je više puta obarao klupski rekord u visini transfera, a ovog leta dovođenje Omarija Hačinsona iz Ipsviča za 37,5 miliona funti predstavljalo je najveću investiciju u istoriji kluba.

Vilson je ranije obavljao funkciju sportskog direktora Rendžersa, kao i direktora fudbalskih operacija u Sautemptonu.

"Njukasl je zaista poseban klub i potpuno razumem strast, ambiciju i očekivanja naših neverovatnih navijača", izjavio je Vilson.

"U redovnom sam kontaktu sa menadžerom Edijem Hauom i već sada osećam da među nama postoji veliko poverenje, jedinstvo i zajednički cilj. Verujemo da će ta povezanost biti ključna dok zajedno nastavljamo da pomeramo klub napred", dodao je novi sportski direktor Njukasla.

(Beta)