Vilson na toj poziciji zamenjuje Pola Mičela, koji je napustio klub nakon manje od godinu dana provedenih na funkciji, na koju je ranije došao umesto Dena Ešvorta.

Tokom njegovog mandata u Notingemu, Forest je više puta obarao klupski rekord u visini transfera, a ovog leta dovođenje Omarija Hačinsona iz Ipsviča za 37,5 miliona funti predstavljalo je najveću investiciju u istoriji kluba.

Vilson je ranije obavljao funkciju sportskog direktora Rendžersa, kao i direktora fudbalskih operacija u Sautemptonu.

"Njukasl je zaista poseban klub i potpuno razumem strast, ambiciju i očekivanja naših neverovatnih navijača", izjavio je Vilson.

"U redovnom sam kontaktu sa menadžerom Edijem Hauom i već sada osećam da među nama postoji veliko poverenje, jedinstvo i zajednički cilj. Verujemo da će ta povezanost biti ključna dok zajedno nastavljamo da pomeramo klub napred", dodao je novi sportski direktor Njukasla.

(Beta)

