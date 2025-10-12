Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je na svom terenu od Albanije 0:1, u meču Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Strelac pobedonosnog gola bio je Rej Manaj u drugom minutu sudijske nadoknade vremena u prvom poluvremenu.

Golman naše selekcije Đorđe Petrović imao je emotivno izlaganje u miks zoni.

- Naravno da smo razočarani rezultatom. Zaslužili smo više. Na nama je da ostanemo uzdignute glave. Imamo još tri meča.

Da li je Srbija zaslužila više?

- Možda smo zaslužili više. Protiv Engleza je bila takva kakva je bila. Protiv Albanije je nerešen rezultat bio pravedan. Danas smo imali više šansi. Na ljudima je da sude da li smo zaslužili više ili nismo.

Govorio je i o golu, ali i odbrani u završnici meča.

- Mislim da je zaista dao prelep gol. Nije lako dati gol između nekoliko igrača. Uhvatio je volej. Pogodio je pod prečku. Situacija u zadnjem minutu... Nisam imao šta da izgubim, mogao sam da izađem i ostavim nas u meču.

Đorđe Petrović posle poraza od Albanije Izvor: Kurir

Srbija je treća u grupi sa sedam bodova, a Albanija je na drugom mestu sa četiri boda više i utakmicom više odigranom.

Srbija će u narednom kolu gostovati Andori.

1/48 Vidi galeriju Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić