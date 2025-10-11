Srbija dočekuje Albaniju u Leskovcu.
KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO
DA SE NAJEŽIŠ - MARŠ NA DRINU U LESKOVCU: Srbija uz čuvenu pesmu izašla na teren pred meč sa Albanijom
Ovo je verovatno ključna utakmica za odlazak u baraž za Mundijal 2026. godine.
Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić
Svesni su toga i navijači i šta sve predstavlja ova utakmica. Samim tim, ispunjen je stadion u Leskovcu do poslednjeg mesta (bar dozvoljenog), gde će Orlovi imati i podršku svojih navijača, dok se radi i na tome da se pripremi na najbolji mogući način.
Jasno je kakav je ulog meča, a pred utakmicu su fudbaleri Srbije izašli dok je sa razglasa i išla čuvena pesma - Marš na Drinu.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
Sjajan uvod u veliki meč.
