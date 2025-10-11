Slušaj vest

Fudbaleri Srbije dočekuju Albaniju u utakmici grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Ovo je verovatno ključna utakmica za odlazak u baraž za Mundijal 2026. godine.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Svesni su toga i navijači i šta sve predstavlja ova utakmica. Samim tim, ispunjen je stadion u Leskovcu do poslednjeg mesta (bar dozvoljenog), gde će Orlovi imati i podršku svojih navijača, dok se radi i na tome da se pripremi na najbolji mogući način.

Jasno je kakav je ulog meča, a pred utakmicu su fudbaleri Srbije izašli dok je sa razglasa i išla čuvena pesma - Marš na Drinu.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Marš na Drinu u Leskovcu Izvor: Kurir

Sjajan uvod u veliki meč.

