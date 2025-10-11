Slušaj vest

Oko 1.000 demonstranata stiglo je iz centra Osla do stadiona, gde su navodno planirali da ostanu do početka utakmice, javio je norveški javni servis.

Demonstranti su nosili baklje, zastave i transparent o ratu u Gazi.

Zbog strogih bezbednosnih mera, na stadion je moglo da uđe 3.000 gledalaca.

Nekoliko desetina navijača ostalo je ispred stadiona, da nastavi protest nakon početka utakmice.

Kada je utakmica počela, navijači su razvili palestinsku zastavu i transparent na kojem je pisalo "Pustite decu da žive". ; Neki navijači su ismevali izraelsku himnu, a drugi su podigli crvene kartone.

U petak je predsednik FIFA Đani Infantino apelovao na smirenost uoči kvalifikacionih utakmica Izraela, nakon što su Izrael i Hamas prihvatili mirovni plan za Gazu predsednika SAD Donalda Trampa.

Prošle nedelje, propalestinski demonstranti prišli su centru za trening italijanske reprezentacije u Firenci, tražeći da se utakmica ne održi. To je bio deo nacionalnog štrajka, tokom kojeg su milioni aktivista širom zemlje izašli na ulice.

Propalestinski protest ispred stadiona u Oslu Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

(Beta)

