Čelnici brazilskog fudbala žele da Ančeloti ostane u reprezentaciji bez obzira na rezultat koji ekipa ostvari na Svetskom prvenstvu sledećeg leta u SAD, Kanadi i Meksiku, preneo je "O Globo".

Italijanski trener dobro je počeo posao, uz tri pobede, remi i jedan poraz u kvalifikacijama. On je nedavno rekao da njemu i porodici odgovara angažman i da bi bio zainteresovan za nastavak saradnje.