Čelnici brazilskog fudbala žele da Ančeloti ostane u reprezentaciji bez obzira na rezultat koji ekipa ostvari na Svetskom prvenstvu sledećeg leta u SAD, Kanadi i Meksiku, preneo je "O Globo".

Italijanski trener dobro je počeo posao, uz tri pobede, remi i jedan poraz u kvalifikacijama. On je nedavno rekao da njemu i porodici odgovara angažman i da bi bio zainteresovan za nastavak saradnje.

Ančeloti je jedini fudbalski trener koji je osvojio titule u pet najjačih evropskih liga, Premijer ligi, Seriji A, Primeri, Bundesligi i francuskoj ligi.

Karlo Ančeloti Foto: Alberto Gardin/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images / Sipa Press / Profimedia, News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia

(Beta)

