Brazilska fudbalska konfederacija želi da produži ugovor sa selektorom Karlom Ančelotijem do 2030. godine, preneli su brazilski mediji.
BRAZILSKI MEDIJI PIŠU: "Selekao" želi da produži ugovor sa Karlom Ančelotijem
Čelnici brazilskog fudbala žele da Ančeloti ostane u reprezentaciji bez obzira na rezultat koji ekipa ostvari na Svetskom prvenstvu sledećeg leta u SAD, Kanadi i Meksiku, preneo je "O Globo".
Italijanski trener dobro je počeo posao, uz tri pobede, remi i jedan poraz u kvalifikacijama. On je nedavno rekao da njemu i porodici odgovara angažman i da bi bio zainteresovan za nastavak saradnje.
Ančeloti je jedini fudbalski trener koji je osvojio titule u pet najjačih evropskih liga, Premijer ligi, Seriji A, Primeri, Bundesligi i francuskoj ligi.
(Beta)
