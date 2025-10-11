Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije u okviru kvalifikacija za Mundijal 2026 dočekuje u Leskovcu selekciju Albanije, a kako red nalaže pred početak meča intonirane su himne obe selekcije.

I dok je albanska himna izviždana, navijači na trbinama su zajedno sa srpskim fudbalerima na terenu horski otpevali "Bože pravde"

Pogledajte:

Himna Srbije Izvor: Kurir

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Ne propustiteFudbalIZVIŽDANA ALBANSKA HIMNA: "Vruć doček" za fudbalere Albanije
Dubočica
FudbalKURIR NA LICU MESTA! UZAVRELA ATMOSFERA: Albanski navijači se okupljaju centru grada pred meč Srbija - Albanija
Navijači Albanije
FudbalHAOS PRED MEČ NORVEŠKE I IZRAELA: Policija se sukobila sa demonstrantima - palile se baklje i vijorile zastave o ratu u Gazi
profimedia-1044789033.jpg
FudbalNAPETO U LESKOVCU - ŽANDARMERIJA OKUPIRALA GRAD: Veliki broj pripadnika policije na ulicama - fudbaleri stigli na stadion
Žandarmerija

Minut ćutanja za Dejana Milovanovića na meču Srbija - Albanija Izvor: Kurir