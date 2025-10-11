Orilo se "Bože pravde" na stadionu "Dubočica" u Leskovcu.
Fudbal
SVI KAO JEDAN! Fudbaleri Srbije horski otpevali himnu - fantastična scena na "Dubočici"
Fudbalska reprezentacija Srbije u okviru kvalifikacija za Mundijal 2026 dočekuje u Leskovcu selekciju Albanije, a kako red nalaže pred početak meča intonirane su himne obe selekcije.
I dok je albanska himna izviždana, navijači na trbinama su zajedno sa srpskim fudbalerima na terenu horski otpevali "Bože pravde"
Pogledajte:
Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić
