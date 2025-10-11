Slušaj vest

Bivši trener Union Sen Žiloaza, 38-godišnji Pokonjoli, nasledio je Austrijanca Adija Hitera, koji je zvanično otpušten u petak zbog nezadovoljavajućih rezultata na početku sezone.

Pokonjoli je preuzeo klupu belgijskog kluba tokom leta 2024. i već u prvoj sezoni osvojio titulu šampiona Belgije. Imao je ugovor sa Union Sen Žiloazom do juna 2026.

"Sebastijen Pokonjoli dolazi u Monako nakon izuzetno uspešnog iskustva u belgijskoj Pro ligi, gde se istakao spojem rezultata i atraktivnog, ambicioznog stila igre", navedeno je u saopštenju Monaka.

Novi trener stiže u Kneževinu sa dvojicom pomoćnika, bivšim belgijskim reprezentativcem Kevinom Miralasom, nekadašnjim napadačem Lila i Sent Etjena, i Poljakom Arturom Kopitom, koji je s njim sarađivao i u Unionu.

Bivši belgijski reprezentativac tokom igračke karijere nastupao je za Genk, Standard (dva puta), Union Sen Žiloaz, kao i za AZ Alkmar, Hanover, Vest Bromvič i Brajton.

Pokonjoli ima samo jednu sezonu iskustva u seniorskom fudbalu, ali je ranije vodio belgijsku reprezentaciju do 18 godina, kao i omladinske selekcije Genka i Uniona.

Pokonjoli će prvi trening sa ekipom Monaka održati u utorak ujutro, a debitovaće na klupi 18. oktobra u gostima protiv Anžea u osmom kolu Lige 1. Monako će potom 22. oktobra dočekati Totenhem u trećem kolu Lige šampiona.

(Beta)