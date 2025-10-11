Fudbalski savez Srbije i FIFA još jednom su se prisetili Milovanovića koji je preminuo na fudbalskom terenu tokom utakmice
Fudbal
MINUT ĆUTANJA ZA DEJANA MILOVANOVIĆA: Utakmica Srbija - Albanija počela odavanjem počasti bivšem kapitenu Crvene zvezde
Slušaj vest
Fudbaleri Srbije i Albanije počeli su utakmicu u Leskovcu minut ćutanja u čast nekadašnjem reprezentativcu i kapitenu Crvene zvezde Dejanu Milovanoviću.
Dejan Milovanović Foto: Starsport
Vidi galeriju
Dejan Milovanović je preminuo sredinom septembra u 42. godini.
Fudbalski savez Srbije i FIFA još jednom su se prisetili Milovanovića koji je preminuo na fudbalskom terenu tokom utakmice.
Reaguj
Komentariši