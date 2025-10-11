Slušaj vest

Fudbaleri Srbije i Albanije počeli su utakmicu u Leskovcu minut ćutanja u čast nekadašnjem reprezentativcu i kapitenu Crvene zvezde Dejanu Milovanoviću.

Dejan Milovanović Foto: Starsport

Dejan Milovanović je preminuo sredinom septembra u 42. godini.

Minut ćutanja za Dejana Milovanovića na meču Srbija - Albanija Izvor: Kurir

Fudbalski savez Srbije i FIFA još jednom su se prisetili Milovanovića koji je preminuo na fudbalskom terenu tokom utakmice.

Ne propustiteFudbalSRBIJA - ALBANIJA: Gosti "umrtvili" igru na sredini terena, Orlovi nikako da probiju "bedem"
Srbija - Albanija, Fudbalska reprezentacija Srbije
FudbalALBANSKI GOLMAN SE TOKOM UTAKMICE KRSTIO KAO PRAVOSLAVCI TRI PUTA: Navijači Srbije u neverici šta su videli
profimedia-0993683316.jpg
FudbalNAPETO U LESKOVCU - ŽANDARMERIJA OKUPIRALA GRAD: Veliki broj pripadnika policije na ulicama - fudbaleri stigli na stadion
Žandarmerija
FudbalKURIR NA LICU MESTA! UZAVRELA ATMOSFERA: Albanski navijači se okupljaju centru grada pred meč Srbija - Albanija
Navijači Albanije
FudbalIZVIŽDANA ALBANSKA HIMNA: "Vruć doček" za fudbalere Albanije - njihova himna se nije čula
Dubočica
FudbalSVI KAO JEDAN! Fudbaleri Srbije horski otpevali himnu - fantastična scena na "Dubočici"
Orlovi

Navijači skandriraju Kosovo - Srbija Izvor: Kurir