Srbija gubi protiv Albanije
KVALIFIKACUE ZA SP
KAKAV ŠOK - SRBIJA PRIMILA GOL U NAJGOREM MOGUĆEM MOMENTU: Ovako je Albanija povela u Leskovcu
Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić
Nažalost Albanija je povela u Leskovcu, a gol je pao u najgorem mogućem momentu, u nadoknadi prvog poluvremena.
Gosti su izveli slobodan udarac, lopta je doletela u kazneni prostor, naši igrači nisu uspeli da intervenišu, a ona je "sela" na nogu Manaja koji je neobranjivim udarceom poslao iza leđa golaman Petrovića. Sjajan pogodak albanskog igrača, Petrović je bio nemoćan.
