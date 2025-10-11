Slušaj vest

Fudbaleri Srbije dočekuju Albaniju u utakmici grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

 Nažalost Albanija je povela u Leskovcu, a gol je pao u najgorem mogućem momentu, u nadoknadi prvog poluvremena.

Gosti su izveli slobodan udarac, lopta je doletela u kazneni prostor, naši igrači nisu uspeli da intervenišu, a ona je "sela" na nogu Manaja koji je neobranjivim udarceom poslao iza leđa golaman Petrovića. Sjajan pogodak albanskog igrača, Petrović je bio nemoćan.

Pogledajte i sami.

