Fudbaleri Srbije poraženi su od Albanije u Leskovcu rezultatom 0:1 u utakmici grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija je tako značajno umanjila svoje šanse za plasman u baraž i više ništa ne zavisi od Orlova u ovoj grupi.

Svoje prve utiske posle meča izneo je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.

"Rezultat je zaista loš, lično nisam očekivao da možemo da izgubimo utakmicu. Prvo poluvreme je bilo korektno sa naše strane. Uspeli smo da kreiramo nekoliko dobrih prilika, nismo uspeli da postignemo gol, stigla je kazna bukvalno pred odlazak na odmor.Pokušavali smo sve da dođemo do gola, ali Albanija je bila dosta dobro defanzivno organizovana. Sve što smo pokušavali nije urodilo plodom. Ovo je moja krivica, moja odgovornost, nemojte kritikovati igrače, ja sam taj koji je kriv i tu nema dileme.", rekao je Piksi i nastavio:

"Pokušao sam sve sa moje strane da osvežim napad i budemo što ubojitiji, ali jednostavno tako je, kako je, nije dalo rezultat. Jako mi je žao ljudi, fudbalske Srbije, koja je očekivala pobedu ali mi nismo bili dovoljno dobri za to.Probali smo sve, ali nije išlo."

Kako dalje?

"Sešću sa ljudima iz FSS i donećemo odluku. Postoje momenti u fudbalu koji su lepi i oni koji su manje lepi, kao ovaj večeras", rekao je Stojković.