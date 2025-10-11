Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije gotovo izvesno ostala je bez plasmana na naredno Svetsko prvenstvo.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Ekipa selektora Dragana Stojkovića poražena je u Leskovcu od Albanije rezultatom 1:0 (1:0).

Srbija je tako ostala na sedam bodova iz pet mečeva, dok Albanija ima 11 iz šest utakmica.

Screenshot_472.jpg
Srbija- Albanija Foto: Printskrin

 Do kraja Albanija ima još dva meča u novembru. Albanci najpre gostuju Andori, a u poslednjem kolu dočekuju Englesku.

Srbija već u utorak gostuju Andori, a u novembarskom ciklusu najpre gostuje Engleskoj, a potom dočekuje Letoniju.

Jasno je da više ništa ne zavisi od Orlova i da su šanse za plasman u baraž, takoreći minimalne.

Ne propustiteFudbalSRAMOTNA PROVOKACIJA ALBANACA: Dotrčali do klupe Srbije i pokazivali simbol "velike Albanije"
Srbija - Albanija, Dvoglavi orao
FudbalKAKAV ŠOK - SRBIJA PRIMILA GOL U NAJGOREM MOGUĆEM MOMENTU: Ovako je Albanija povela u Leskovcu
IMG-20251011-WA0180.jpg
FudbalKOSOVO JE SRBIJA! Prelepe scene iz Leskovca - ceo stadion odjekuje!
IMG-20251011-WA0242.jpg
FudbalMINUT ĆUTANJA ZA DEJANA MILOVANOVIĆA: Utakmica Srbija - Albanija počela odavanjem počasti bivšem kapitenu Crvene zvezde
Dejan Milovanović

Kraj meča Srbija Albanija, bez incidenata Izvor: MONDO/Dušan Ninković