Težak poraz Srbije u Leskovcu
KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO
DALEKO JE AMERIKA: Srbija ostala sa minimalnim šansama za plasman na Mundijal - Orlovi ne zavise više sami od sebe!
Fudbalska reprezentacija Srbije gotovo izvesno ostala je bez plasmana na naredno Svetsko prvenstvo.
Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić
Srbija je tako ostala na sedam bodova iz pet mečeva, dok Albanija ima 11 iz šest utakmica.
Srbija- Albanija Foto: Printskrin
Do kraja Albanija ima još dva meča u novembru. Albanci najpre gostuju Andori, a u poslednjem kolu dočekuju Englesku.
Srbija već u utorak gostuju Andori, a u novembarskom ciklusu najpre gostuje Engleskoj, a potom dočekuje Letoniju.
Jasno je da više ništa ne zavisi od Orlova i da su šanse za plasman u baraž, takoreći minimalne.
