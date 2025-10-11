Slušaj vest

Srbija je tako ostala na sedam bodova iz pet mečeva, dok Albanija ima 11 iz šest utakmica.

Filip Kostić, reprezentativac Srbije, bio je deprimiran posle poraza našeg tima od Albanije (0:1) u Leskovcu u meču kvalifikacija za naredni Mundijal.

"Teško veče. Najteži poraz u mojoj karijeri od kako sam u reprezentaciji. Rekli smo sve šta imamo u svlačionici. Možemo da tražimo alibi. Teren je teren, kako njima tako i nama. Lopta nije htela u gol, primili smo nesrećno gol. Nismo smeli, to su nedopustive stvari", rekao je Kostić za "Arenu sport".

Kako dalje?

"Za tri dana imamo drugu utakmicu. Imamo puno mladih igrača, bitna utakmica za njih. To su igrači koji će nositi reprezentaciju sledećih 10-15 godina. Preuzimam i ja odgovornost. Uvek ću davati sve za reprezentaciju", zaključio je Kostić.

