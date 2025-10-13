GOLMAN MILANA UDARIO NA KLUB: Menjan kritikovao odluku da domaću utakmicu u Seriji A igra u Pertu
Golman Milana Majk Manjan rekao je danas da se "potpuno slaže" sa saigračem iz reprezentacije Francuske Adrijenom Rabiom i da ne razume odluku da se utakmica njegovog kluba protiv Koma u italijanskom prvenstvu igra u Australiji.
"Potpuno se slažem sa njim (Rabio). Danas se mnogo toga zaboravlja, a previše se razmišlja o finansijskom aspektu. Ne razumem zašto idemo da igramo u inostranstvu utakmicu italijanskog prvenstva. Uz to, to je trebalo da bude domaća utakmica, pa time gubimo prednost domaćeg terena. Naši ciljevi su visoki i ne smemo ništa da prepustimo slučaju", rekao je Menjan na konferenciji za medije u Rejkjaviku pred utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo sa Islandom.
U intervjuu za list Figaro objavljenom 7. oktobra, Rabio je putovanje svog kluba u februaru u Pert, gde će igrati protiv Koma u okviru 24. kola italijanske Serije A nazvao "potpuno ludim".
Njegova izjava izazvala je oštru reakciju predsednika italijanske fudbalske lige Luiđija De Sjervea.
"Rabio zaboravlja, kao i svi fudbaleri koji zarađuju milione, da su plaćeni da obavljaju posao - to jest, da igraju fudbal. Treba da poštuje novac koji zarađuje i da pokaže veće razumevanje za svog poslodavca (Milan), koji je prihvatio i čak podržao ideju da se ta utakmica odigra u inostranstvu", dodao je De Sjerve.
Milan posle šest odigranih utakmica u Seriji A zauzima treće mesto sa 13 bodova.