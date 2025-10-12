Na ulicama ovog grada u Severnoj Makedoniji izašlo je nekoliko stotina navijača koji su pobedu slavili skanaloznim povicima
SKANDALOZNE SCENE U TETOVU: Albanski navijači na uvredljiv način slavili pobedu u Leskovcu
Trijumf reprezentacije Albanije nad Srbijom u Leskovcu označio je početak slavlja njihovih navijača.
Atmosfera Srbija - Albanija Foto: Kurir Sport
Veliko slavlje Albanaca na ulicama viđeno je u Tetovu.
Na ulicama ovog grada u Severnoj Makedoniji izašlo je nekoliko stotina navijača koji su pobedu slavili skanaloznim povicima "kaurske p...e", "Umri Srbija", kao i skandiranjem terorističkoj OVK.
