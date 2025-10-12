Slušaj vest

Trijumf reprezentacije Albanije nad Srbijom u Leskovcu označio je početak slavlja njihovih navijača.

Atmosfera Srbija - Albanija Foto: Kurir Sport

 Veliko slavlje Albanaca na ulicama viđeno je u Tetovu.

Na ulicama ovog grada u Severnoj Makedoniji izašlo je nekoliko stotina navijača koji su pobedu slavili skanaloznim povicima "kaurske p...e", "Umri Srbija", kao i skandiranjem terorističkoj OVK.

IMG-20251011-WA0217.jpg

Albanci provocirali pokazivanjem dvoglavog orla Izvor: Kurir