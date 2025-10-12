Slušaj vest

Reprezentativac Srbije, Dušan Vlahović, prokomentarisao je sraman poraz našeg tima na stadionu "Dubočica.

Fudbaleri Srbije poraženi su od Albanije rezultatom 1:0 u meču kvalifikacione grupe K za Svetsko prvenstvo 2026. godine, pa su šanse za drugo mesto i odlazak u baraž za Mundijal sada u domenu teorije.

Nakon meča napadač naše reprezentacije i as Juventusa Dušan Vlahović rekao je da je rezultat u kvalifikacijama, nažalost, realnost za naš tim u ovom trenutku.

"Dobro, nismo igrali dobro, nismo pobeđivali, desio nam se taj težak poraz protv Engleza i normalno je da su ljudi nezadovoljni. Mislim da je neka realnost i očito je tako. Ako pogledamo minutažu naših igrača tamo gde igramo ovo je realnost, ali idemo dalje, moramo se držati zajedno", kaže Vlahović i ističe da je atmosfera u ekipi dobra, uprkos lošim rezultatima u kvalifikacijama.

"Amsofera među nama je jako dobra, svi se međusobno poštujemo, imamo dobar kolektiv i treba da nastavimo ovim putem, biće sigurno još uspona i padova, jer ekipa nam je dosta mlada , ima novih momaka koji tek trebaju da uđu u sistem i da se naviknu na ambijent reprezentacije. Neće biti lako, ali borićemo se", dodao je Dušan.

Vlahović ne krije da mu je poraz u Leskovcu najteži u reprezentativnoj karijeri.

"Nije lako, meni je ovo najteži poraz od kada sam u reprezentaciji. Mislim da i ostali momci osećaju isto, težak dan za nas, teško veče, nema šta drugo da se kaže".

"Mislim da smo trebali da pobedimo, da je bila utakmica koja mora da se pobedi po svaku cenu, ali nismo uspeli", dodao je Vlahović.

Na konstataciju da je propustio najbolje prilike na meču, Vlahović ističe da mu je izuzetno krivo zbog toga.

"Da znam... Uf, ja bih najviše voleo da sam dao gol. Sigurno više od svih. Nisam uspeo, to sam rekao u svlačionici jako mi je žao. Želeo sam najbolje, nema šta puno da se kaže. Ne tražim sebi alibi ili nešto... Teško je da se priča. Slažem se sa vama, trebalo je da dam gol. Da sam dao gol u prvom poluvremenu utakmica bi dobila drugačiji tok i mislim da bi pobedili. Ipak šta bi bilo kad bi bilo" kaže Vlahović.

