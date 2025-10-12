Slušaj vest

Fudbalski savez tzv. Kosova najavio je da će podneti prijavu protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog ponašanja navijača na meču protiv Albanije u Leskovcu.

Fudbaleri Srbije poraženi su od Albanije rezultatom 1:0 na stadionu "Dubočica" u Leskovcu u meču kvalifikacione grupe K za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a odmah nakon bolnog poraza iz Prištine je stiglo oštro saopštenje.

Čestitaju Albancima na velikom trijumfu i najoštrije osuđuju ponašanje srpskih navijača na tribinama u Leskovcu.

Saopštenje FS lažne države Kosovo prenosimo u celosti:

"Fudbalski savez Kosova najoštrije osuđuje horske povike protiv Kosova i provokativne poruke prikazane na tribinama stadiona u Leskovcu, gde je tokom utakmice između Srbije i Albanije bila istaknuta srpska zastava preko mape Kosova.

Nažalost, ove scene nisu nove na srpskim stadionima, gde se podsticanje mržnje i uvredljive poruke prema susednim državama i dalje ponavljaju bez odgovarajućih kazni. FFK smatra da takva ponašanja nisu u skladu sa sportskim duhom, principima poštovanja i vrednostima koje predstavljaju UEFA i FIFA.

U tom smislu, FFK će podneti protestnu notu kod UEFA, zahtevajući da se preduzmu jasne i stroge mere protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog ovih ponovljenih postupaka koji narušavaju imidž fudbala i potkopavaju principe UEFA i FIFA.

Istovremeno, Fudbalski savez Kosova čestita reprezentaciji Albanije na zasluženoj pobedi od 1:0 nad Srbijom - pobedi koja odražava karakter, posvećenost i snagu albanskog fudbala. Fudbalski savez Kosova nastaviće da dostojanstveno brani vrednosti sporta, kao i poštovanja i jednakosti među narodima, zahtevajući da svako fudbalsko igralište u Evropi bude mesto igre, a ne mržnje", zaključuje se u saopštenju.

