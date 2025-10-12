Slušaj vest

Inter Majami zabeležio je izuzetno važan trijumf protiv Atlante Junajted u pretposlednjem meču regularnog dela sezone Istočne konferencije američke MLS lige.

Klub sa Floride slavio je rezultatom 4:0, a apsolutni junak ubedljivog trijumfa bio je Argentinac Lionel Mesi, koji je na ovom meču upisao dva gola i asistenciju.

Mesi je doneo prednost Interu sjajnim golom u 39. minutu meča. Na startu drugog poluvremena tim iz Majamija povisio je na 2:0 nakon odlične asistencije Argentinca za Đordija Albu. U 61. minutu Luis Suarez zatresao je mrežu za ubedljivih 3:0, a konačan rezultat na meču postavio je Mesi u 87. minutu.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

Ovim trijumfom Inter je ostao u igri za drugu poziciju u regularnom delu, koja bi im donela nešto lakšeg protivnika u plej-ofu. Trenutno dele drugo mesto sa ekipom Sinsinatija.

