Ozbiljan incident dogodio se sinoć u Prištini.
ISPLIVAO SNIMAK PUCNJAVE U PRIŠTINI TOKOM MEČA SRBIJA - ALBANIJA! Došao sa zastavom zločinačke UČK, izvadio pištolj i počeo da puca!
Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je sinoć jedan od najbolnijih poraza u svojoj istoriji.
Srbija je u Leskovcu izgubila od Albanije rezultatom 1:0 u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine i tako svoje šanse za plasman u baraž svela u domen teorije.
Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić
Veliki broj Albanaca sa Kosova i Metohije pratilo je ovaj meč, posebno u Prištini, gde se na ulicama okupio veliki broj ljudi. Gledali su prenos utakmice na video bimu i navijali za Albaniju, a u jednom momentu došlo je i do strašnog incidenta.
Jedan huligan, sa zastavom zločinačke UČK, izvadio je pištolj i počeo da puca u vazduh dok su ljudi oko njega gledali meč.
Na društvenim mrežama isplivao je snimak incidenta:
