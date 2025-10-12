Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je sinoć jedan od najbolnijih poraza u svojoj istoriji.

Srbija je u Leskovcu izgubila od Albanije rezultatom 1:0 u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine i tako svoje šanse za plasman u baraž svela u domen teorije.

Veliki broj Albanaca sa Kosova i Metohije pratilo je ovaj meč, posebno u Prištini, gde se na ulicama okupio veliki broj ljudi. Gledali su prenos utakmice na video bimu i navijali za Albaniju, a u jednom momentu došlo je i do strašnog incidenta.

Jedan huligan, sa zastavom zločinačke UČK, izvadio je pištolj i počeo da puca u vazduh dok su ljudi oko njega gledali meč.

Na društvenim mrežama isplivao je snimak incidenta:

